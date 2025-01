Ecco la prova Grande Fratello polemiche tra il pubblico | spunta un video su Shaila e Rebecca Staffelli

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alè esplosa una nuova bufera, questa volta ha convoltoGatta e una delle protagoniste in studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. Stiamo parlando di, da due anni alla postazione social durante le dirette. La figlia di Valerio, storico inviato di Striscia la Notizia, si occupa di commentare gli umori dei social durante la puntata in onda su Canale 5, posto prima di lei ricoperto da Giulia Salemi.legge i tweet più curiosi, i commenti e anche le critiche che arrivano ai concorrenti del, un momento molto apprezzato dale molto atteso dai gieffini, curiosi di capire cosa pensano i telespettatori di questa edizione del reality show, fino al momento non particolarmente entusiasmante dal punto di vista degli ascolti.