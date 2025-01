Sport.quotidiano.net - Domenica in palio punti salvezza. L’allenatore del Roma City carica la squadra: "A Recanati voglio vedere dei progressi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

In una classifica in cui la zona a rischio non si potrebbe immaginare più ingarbugliata (con l’unica eccezionale del Notaresco, staccato ma non spacciato) è inevitabile che di scontri diretti ce ne siano a bizzeffe e la loro importanza aumenta, turno dopo turno. Recanatese-diassomiglia a uno spareggio visto che i capitolini inseguono i giallorossi ad appena una lunghezza e per la truppa di Bilò sarebbe fondamentale ribaltare pure il risultato dell’andata, un 3-2 che, nel match di esordio di Peppe Bellusci, per com’è maturato con il rigore decisivo di Camilli a 10’ dalla fine, grida ancora vendetta. Nel frattempo parecchie cose sono cambiate, a partire dai due allenatori perché anche sulla panchinana c’è stato un avvicendamento con Alessandro Boccolini (ex Rieti, Nuova Florida e Monterotondo) che ad inizio novembre ha preso il posto di Agenore Maurizi.