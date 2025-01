Sololaroma.it - Dinamo Zagabria-Milan Diretta Streaming gratis: la Champions League Live ore 21:00

si giocano molto nell’ultima giornata della fase campionato di. I croati hanno bisogno di un’impresa per sperare nei playoff, mentre i rossoneri vogliono chiudere la pratica qualificazione con una vittoria e continuare la loro striscia vincente. Tutti gli occhi saranno puntati su Leao e Giroud, chiamati a trascinare il Diavolo agli ottavi senza passare per gli spareggi.Dove VedereinTV eLa partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 alle ore 21:00. Per chi preferisce lo, il match sarà trasmesso su Sky Go e NOW, accessibili previa sottoscrizione di un abbonamento. Altri aggiornamenti saranno disponibili su:Radio Rai Uno con aggiornamentiCanali social ufficiali diLe Probabili Formazioni di(4-2-3-1): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Franjic; Rog, Ademi; Stojkovic, Baturina, Pjaca; Kulenovic.