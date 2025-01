Ilgiorno.it - Costa Volpino, esce a prendere un caffè: Costante Bonomelli muore investito da un suv

(Bergamo), 29 gennaio 2025 – Tragedia oggi, mercoledì 29 gennaio, lungo le strade della Bergamasca:nte, 84 anni, è morto dopo essere statostamattina da un suv a, in provincia di Bergamo. L’allarme è scattato intorno alle 7 di stamani. Secondo quanto ricostruito il pensionato stava attraversando la strada in via Nazionale per andare al bar sotto i portici dove tutte le mattine prendeva il. Immediati i soccorsi: sul posto sia l'ambulanza sia l'elicottero del 118.è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Stando a una prima ricostruzione l'anziano sarebbe caduto a terra, picchiando violentemente la testa contro il cordolo del marciapiede.