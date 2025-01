Cultweb.it - Cos’è il Capodanno cinese, quando si festeggia (e qual è l’animale zodiacale del 2025)

Il, quest’anno in partenza il 29 gennaio, è una delle festività più importanti della cultura asiatica e viene celebrato in tutto il mondo. Questa festa segna l’inizio del nuovo anno secondo il calendario lunisolare, basato sui cicli della Luna e del Sole, e si protrae per 15 giorni. Ilsarà l’Anno del Serpente di Legno, un simbolo di saggezza, crescita e trasformazione. Secondo la tradizione, il periodo che precede la festività è dedicato alla pulizia della casa per eliminare la sfortuna dell’anno passato e accogliere la buona sorte del nuovo anno.Imenti iniziano con il cenone della vigilia, una grande riunione familiare con piatti tradizionali. Durante il, è comune visitare amici e parenti, scambiandosi doni e buste rosse (hongbao) contenenti denaro, simbolo di prosperità.