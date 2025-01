Lanazione.it - Chiude intero tratto dell’Autostrada del Sole, lavori di ampliamento sulla A1

Firenze, 29 gennaio 2025 - Chiusura in vista per unA1 Milano-Napoli: dalle 22 di sabato 1 febbraio alle 6 di domenica 2 sarà chiuso ilcompreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze/Bologna, per consentirepropedeutici all'del. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, saranno chiuse le aree di servizio Chianti ovest e Chianti est, situate nelin questione, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze Sud, seguire la segnaletica gialla indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Sud.