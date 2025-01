Biccy.it - Chiara Ferragni: “Non avevo detto niente, cercavo di proteggere la famiglia”

Valerio Staffelli, come sappiamo, ha consegnato un nuovo Tapiro ae quest’ultima ne ha approfittato per rispondere a un po’ di domande su Fedez.“La canzone? Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui“, ha risposto lei. “Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?“, ha insistito Valerio Staffelli. “Sono d’accordo, ma non ci siamo confrontati su quello. Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino“. E ancora: “Se sto meglio senza Federico? Sì sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione“. L’inviato di Striscia ha così incalzato: “Perché non ci ha mai?“, ottenendo daquesta risposta: “Perchédilacome era giusto che fosse“.ha poi commentato il suo Festival di Sanremo, quello del 2023, quando Fedez le ha rubato la scena limonando sul palco con Rosa Chemical.