Lanazione.it - Centro Futura Diagnostica medica: l’addio al primo lettino con colposcopio di Scarselli

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 29 gennaio 2025 – Il prossimo 10 febbraio non sarà una giornata come le altre per ilsanitario, realtà storica del capoluogo toscano. A ricorrere sarà infatti il quinto anniversario della scomparsa del professor Gianfranco, ginecologo di fama e pioniere nella procreazionelmente assistita, nonché cofondatore diinsieme ai professori Branconi e Nannini. A rendere la giornata ancor più significativa sarà la dismissione di uno specialeginecologico con, acquistato nel 1986 in occasione dell’apertura del. “Non si tratta di un semplice macchinario – spiegano al-, ma di un simbolo delle origini die di un’epoca in cui tale strumento rappresentava un’innovazione tra le prime in Italia.