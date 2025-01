Notizie.com - Caso DeepSeek: l’Italia indaga, OpenAi accusa, Alibaba rilancia. Cos’è Qwen2.5 Max

Leggi su Notizie.com

È dapprima piombata come un fulmine a ciel sereno sul mercato, spaventando la concorrenza americana e promettendo una rivoluzione..5 Max (ANSA FOTO) – Notizie.comIl mondo intero è concentrato sugli sviluppi dell’Intelligenza artificiale low cost di. Sia a livello globale sia in Italia ci sono già le prime importanti reazioni tra le accuse di, la nuova Ia targataed il fascicolo aperto dal Garante per la privacy italiano.Partiamo proprio daldel colosso statunitense, proprietario della famosa ChatGpt. Gli americani hannoto il rivale cinesedi aver utilizzato i propri modelli di apprendimento per lo sviluppo della propria Intelligenza Artificiale. In campo ci sarebbe anche Microsoft, impegnata a verificare se i dati disiano stati utilizzati senza autorizzazione.