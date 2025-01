Carnevale a Cinecittà World | la festa in maschera è per tutti anche per gli amici a quattro zampe

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 29 gennaio 2025 – In attesa della nuova stagione 2025 diche partirà venerdì 14 marzo con la celebrazione dei suoi primi 10 anni, il Parco divertimenti del cinema e della TV di Roma festeggia ilcon un programma ricco di animazione e colori. Da sabato 15 febbraio, laStreet si trasforma in un vivace Villaggio didove il divertimento incontra la fantasia, tra maschere, parate scenografiche, carri tradizionali, concorsi di costumi, show dal vivo, battaglie di coriandoli, baby dance per i più piccoli e dolci tipici del periodo.Fino al 9 marzo la Carnival Street è pronta a trasportare i visitatori in un’atmosfera didal sapore cinematografico in un’esplosione di travestimenti e musica. Ogni ora, la suggestiva Parata dei Carri del Cinema incanta il pubblico con mezzi unici come big foot, chopper, limousine, auto della polizia, transformer, personaggi dei cartoni animati, principesse delle fiabe e supereroi del grande schermo.