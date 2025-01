Thesocialpost.it - Bimba muore perché i genitori le negano l’insulina: “La curavamo pregando”

Quattordici membri di una setta religiosa sono stati dichiarati colpevoli della morte di Elizabeth Struhs, una bambina australiana di otto anni deceduta nel 2022 a causa della mancata somministrazione di insulina. La bambina, affetta da diabete di tipo 1, è stata lasciata senza cure per una settimana dai, convinti che la guarigione sarebbe avvenuta attraverso la preghiera.Il contesto: la setta e la decisione deiCome riportato dal Brisbane Times, idella piccola appartenevano a un gruppo religioso chiamato “Saints”, i cui membri ritenevano che la medicina fosse superflua e che la guarigione dovesse avvenire esclusivamente tramite la fede. Nel 2019, Elizabeth era già stata ricoverata in ospedale in coma diabetico e, all’epoca, le era stato prescritto un trattamento con insulina per poter sopravvivere.