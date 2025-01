Ilgiorno.it - Atti sessuali con alunna minorenne, il prof chiede l’abbreviato

Leggi su Ilgiorno.it

Al via, ieri, l’udienza preliminare per ilessore di Religione arrestato lo scorso giugno con l’accusa di pedopornografia. Il pm Alessio Bernardi gli contesta anche il reato dicon minori, nello specifico con un’allieva sedicenne. Gli avvocati Giovanni Frni e Domenico Servillo hanno chiesto il rito abbreviato condizionato a una – corposa – produzione documentale. La Procura ha preso tempo per visionare i documenti ed esprimersi sulla compatibilità con il rito alternativo, e l’udienza è stata aggiornata al 25 febbraio. Ieri si è registrata anche la costituzione di parte civile dell’, dei suoi genitori e della sorella, assistiti dagli avvocati Francesca Garisto e Alessia Turci del Fori di Milano. Sposato e padre di bimbi piccoli, l’imputato è unessionista quarantenne che insegna in un istituto superiore in città.