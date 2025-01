Abruzzo24ore.tv - Allarme contaminazione: scopri quali frutti e ortaggi evitare subito

Roma - Recenti studi hanno evidenziato livelli preoccupanti di PFAS e pesticidi in diversi tipi di frutta e verdura venduti nei supermercati. Queste sostanze chimiche, note per la loro persistenza nell'ambiente, possono rappresentare un rischio per la salute umana. È quindi essenziale essere consapevoli dei prodotti più contaminati per fare scelte alimentari più sicure. Un'analisi condotta da PAN Europe ha rivelato che la presenza di PFAS nella frutta e nella verdura non biologica venduta nell'Unione Europea è in costante aumento. In particolare,come fragole, pesche e albicocche sono risultati tra i più contaminati. In Italia, uno studio di ISDE Italia ha evidenziato che l'8,2% dei campioni di frutta analizzati tra il 2011 e il 2021 conteneva residui di almeno un pesticida PFAS, con un massimo di tre diversi PFAS rilevati in un singolo campione.