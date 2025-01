Ilgiorno.it - Varese, targhe false e attrezzi da scasso in auto: due denunce e un uomo in fuga

, 28 gennaio 2025 – Due persone denunciate e una terza in. È il bilancio di un’operazione della Polizia die finalizzata alla repressione di furti e altri atti predatori. I fatti si sono svolti tra i territori di Tradate e di Venegono Inferiore. I due denunciati – una donna di 61 anni e un giovanissimo di 17 – erano a bordo di un’mobile che era stata notata da una pattuglia della Squadra Mobile per via delleche apparivano non conformi con quelle abitualmente in uso. Gli agenti, sospettando che fossero, hanno quindi pedinato il veicolo sino a un parcheggio di Venegono Inferiore dove uno degli occupanti è sceso per recarsi in un negozio. Quest’ultimo, il giovane di 17 anni, è stato subito fermato mentre l’autista, accortosi della presenza dei poliziotti, ha cercato di fuggire a forte velocità provando anche a investire gli agenti.