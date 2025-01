Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon ironizza sul trono di Gianmarco Steri? La mossa social che non è passata inosservata

Leggi su Isaechia.it

Deè davvero felice cheabbia accettato ilsubito dopo la fine del loro percorso? Così sembrava ma a quanto pare unanon èe ha iniziato a far mormorare il web.Come ormai ben noto, l’ex tronista diha rifilato un secco no al suo ex corteggiatore romano, preferendo la conoscenza approfondita di Ciro Solimeno. La neo coppia infatti ormai da qualche settimana ha intrapreso una relazione al di fuori delle telecamere e sono stati ospiti anche a Verissimo per parlare dei loro progetti di coppia. Peccato però che qui sono stati presi di mira dai telespettatori perché in molti hanno reputatoun po’ troppo sulle sue, molto fredda e poco coinvolta, a differenza di Ciro.Ma non è finita qui. Sempre durante la stessa intervista l’ex tronista diha poi commentato anche la decisione didi accettare ilsubito dopo la “non scelta”.