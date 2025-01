Lanotiziagiornale.it - Una giornata tra Memoria e polemiche: comunità ebraiche divise sull’Anpi

Il giorno dellavelato dalle. A dare la stura a queste, ancora una volta, è il conflitto in Medio Oriente. Ad infiammare gli animi c’è lo scontro con l’Anpi sull’utilizzo della parola genocidio per descrivere il conflitto a Gaza, un termine che non è possibile utilizzare secondo laebraica.Il cartello che accusa le Ong di antisemitismoAl punto che quella di Milano ha deciso di disertare gli eventi nel Giorno delladove era presente anche l’associazione dei partigiani. A far salire la tensione è stato anche il testo di un cartello proiettato nella notte a Roma su una parete della Piramide Cestia e sul Palazzo della Fao contro le Ong, “Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler”. Accanto i nomi di Amnesty, Medici Senza Frontiere, Emergency e Croce Rossa.