Il presidente degli Stati Uniti Donaldhaun gruppo dideldiche avevano lavorato su due casi penali contro di lui. Il procuratore generale ad interim James McHenry ha concluso che non potevano «essere affidabili per attuare fedelmente l’agenda del presidente a causa del loro ruolo significativo nel perseguire».Molti deirimossi, più di una dozzina, facevano parte della squadra dell’ex procuratore speciale Jack Smith, che hasulla gestione impropria dei documenti riservati, custoditi danella sua residenza di Mar-a-Lago, e sul tentativo di ribaltare la sconfitta elettorale del 2020.Smith è stato nominato consigliere speciale nel 2022 per supervisionare i due casi deldisu. Il neopresidente aveva promesso di licenziarlo «entro due secondi» dall’entrata in carica, ma Smith si è dimesso prima del suo insediamento.