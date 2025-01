Inter-news.it - Sucic, è tutto pronto: l’Inter ha bloccato il croato! I dettagli – Rai

, come spiegato negli studi di Rai Sport, sta lavorando all’arrivo di Petar, gioiello della Dinamo Zagabria. I nerazzurri chiudono per il centrocampista, con Ausilio che ha deciso di puntare sul classe 2003. TRATTATIVE – Negli studi di 90° minuto Lunedì, Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport, ha parlato del mercato del. Mancano poco più di sei giorni, per chiudere le trattative in entrata ed eventualmente definire le uscite. I nerazzurri hanno deciso di bloccare Petar, centrocampista classe 2003 e da tutti considerato l’erede naturale di Hakan Calhanoglu. I nerazzurri, spiegano a Rai 2, hanno deciso di chiudere nel mercato invernale con la Dinamo Zagabria per poi farlo arrivare a Milano in estate.pagherà 15 milioni di euro: e si tratta di una scommessa di Ausilio che ha trovato anche l’ok della società.