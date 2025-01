Iltempo.it - Start-up italiana trasforma i pneumatici in materiali sostenibili

Rho(MI), 28 gen. (askanews) - Una-up innovativa, Rubber Conversion, ha sviluppato e implementato a livello industriale una tecnologia per la devulcanizzazione della gomma che permette di riciclare glifuori uso per ottenere un materiale utilizzabile in percentuali significative per la produzione di nuove gomme, suole per calzature o articoli tecnici come guarnizioni e tubi. È il frutto di un processo brevettato del quale si è parlato a Milano al 'Rubber Day 2025', nel distretto dell'innovazione Mind."Di devulcanizzazione e di riciclo - ha detto l'amministratore delegato Rubber Conversion, Francesco Di Pierro - si parla da tanto, ma l'utilizzo della gomma devulcanizzata è sempre stato relegato a impieghi un po' secondari, mentre con questa tecnolgia, per tutta una serie di motivi sia di carattere tecnico sia dità, la gomma devulcanizzata, sopratutto quella proveniente dafuori uso, può essere utilizzata in perventuali elevate nella produzione di nuovie per i produttori diquesto apre effettivamente un nuovo scenario perché dà loro uno strumento potente per raggiungere dei target dità che gradualmente la normativa sta imponendo".