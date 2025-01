Inter-news.it - Serena spinge l’Inter: «Finale Champions League alla portata!»

di Simone Inzaghi verso grandi traguardi, tra cui il raggiungimento delladi.OBIETTIVO– Aldo, storico attaccante deldei Record e oggi opinionista per Sky Sport, ha incoronatocome possibile regina d’Europa. A detta sua i nerazzurri possono veramente puntarevittoria della: «Penso proprio di sì. Per lo meno lapuò essere un obiettivoperché tolte Liverpool e Barcellona è stata la migliore del torneo. La squadra di Inzaghi, grazieraggiunta nel 2023 e lo scudetto della scorsa stagione, ha ormai raggiunto uno status da grande in Europa.è matura, sa navigare in, sa quello che vuole». Domani l’ultima sfida della fase campionato contro il Monaco.Non solo Inter,dà un giudizio sul format dellaFORMAT IMPREVEDIBILE – Poi, incalzato nel dare un giudizio sul nuovo format della, si è espresso in questa maniera sul livello visto in campo: «Alto, a me personalmente è piaciuta, quindi la promuovo.