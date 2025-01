Inter-news.it - Sassuolo-Inter Women 2-1, le pagelle: Bugeja illude 7, Piovani toppa 5!

Ledi, gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile, termina 2-1.si prende inizialmente la scena, manonostante l’esperienza.BALDI: 6- – Sui due gol può farci davvero poco. Resta la poca precisione dimostrata in più occasione nei tentativi di costruzione dal basso. Bene nelle uscite, dove anticipa le pericolose mosse offensive neroverdi., ledella difesaANDRES: 6 – Fa sentire tutta la sua esperienza alle avversarie, che di fronte a lei fanno molta più fatica a passare. Mantiene buon ritmo e concentrazione quasi per tutta la gara.MILINKOVIC: 5 – Nel primo tempo dimostra grande aggressività e determinazione in entrambe le fasi. Più propositiva del solito, si avvicina in più occasioni al gol del raddoppio.