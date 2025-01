Romadailynews.it - Roma: Caudo (Rf), commissione Pnrr promuove confronto su Tor Bella Monaca e Corviale

Giovedi’ 30 gennaio alle ore 16.00 si svolgera’ nella sala del Carroccio in Campidoglio l’incontro sulle infrastrutture sociali nei Piano urbanistico integrato (Pui) di Tor, a. “L’evento ha l’obiettivo di favorire il dialogo tra istituzioni, terzo settore, operatori sociali e rappresentanze locali di varie ispirazioni”. Lo dichiara in una nota il presidente dellaspecialeGiovannidifutura. “Scopo principale e’ quello di definire strategie per l’attivazione di servizi – prosegue -, costruire opportunita’ lavorative a partire dall’uso degli spazi rigenerati con i fondidopo il 30 giugno 2026, per garantire loro un futuro partecipato. Il successo che si sta conseguendo nel portare a compimento gli interventi materiali non e’ sufficiente a dare la scossa che assicuri benessere e qualita’ della vita, c’e’ bisogno di un coinvolgimento e di una reale collaborazione tra tutti i soggetti interessati a fare innovazione sociale.