Revolut raggiunge 3 milioni di clienti in Italia e lancia conti deposito senza vincoli

La banca digitalei 3diin, anche nel nostro paese, un. Come spiega all'ANSA Ignacio Zunzunegui, responsabile crescita Sud Europa "compiamo un altro passo verso l'obiettivo di diventare la banca principale deglini" sottolineando come in Spagna dove "è statoto il prodotto, in due mesi abbiamo avuto un grande sucesso". Stime per l'il manager non le dà ma dice di "essere ottimista vista la crescita deie la grande popolarità del nostro brand che ci consente di evitare campagne aggressive di marketing". "Abbiamo appena annunciato il lancio degli Ibanni e dei prestiti personali e ora puntiamo a 4dientro la fine dell'anno. Il nuovo prodotto sarà inizialmente disponibile per tutti i nuovimentre quelli esistemti otterranno l'accesso gradualmente nelle prossime settimane, poiché il prodotto è disponibile solo per i titolari di Ibanno.