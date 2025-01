Formiche.net - Putin e il ritorno al passato tra stalinismo e antisemitismo. L’analisi di Cadelo

“Volodymyr Zelens’kyj è un nazista e da giovane ha militato in formazioni naziste”. Malgrado sia un fake, un’affermazione falsa in contrasto con la realtà, negli ultimi mesi chi scrive l’ha sentita ripetere da magistrati, insospettabili intellettuali e anche giornalisti i quali completavano il loro pensiero affermando che la causa della guerra in Ucraina e delle migliaia di morti è da addebitare proprio a Zelens’kyj e alla sua insulsa testardaggine di non voler trattare la pace per biechi tornaconti.Si tratta di affermazioni che da qualche tempo sono parte dell’interpretazione del conflitto ucraino in taluni ambienti dell’ultrasinistra come dell’ultradestra e che si fondano su un’equazione tanto semplice quanto infame: Zelens’kyj è ebreo ma è anche un nazista, tutti quelli che combattono contro la Russia e i Palestinesi – che sarebbero i nuovi martiri – sono nazisti.