Pomigliano | gli studenti dell’IC5 Falcone-Paciano volano al Festival di Sanremo Si esibiranno al Palafiori

D’ARCO – L’IC5did’Arco, con il prestigioso patrocinio del Comune, parteciperà a un evento straordinario: l’esibizione a CasaLive Box, all’interno del Teatrodi, il prossimo 15 febbraio, in occasione della finale del celebredella Canzone Italiana. Grazie al patrocinio del Comune did’Arco, che ha finanziato interamente il viaggio e il soggiorno, questa straordinaria esperienza sarà gratuita per tutti gli alunni selezionati, rendendo l’iniziativa ancora più significativa e inclusiva. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e vedrà gli alunni della scuola protagonisti con quattro performance uniche, che includeranno due voci soliste e due cori composti da cinqueciascuno. Per celebrare questa opportunità speciale, l’istituto ha organizzato un viaggio d’istruzione di tre giorni, con partenza il 13 febbraio, soggiorno nel comune di Diano Marina e rientro il 16 febbraio.