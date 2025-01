Quotidiano.net - Parte la missione europea a Rafah. I carabinieri presidieranno il valico

di Beppe Boni Il grande, caotico, disperato esodo della popolazione palestinese di Gaza verso il nord è cominciato mentre la comunità internazionale si sta attrezzando per piantare nuovamente una bandiera che garantisca la tregua, se non proprio la pace, col fine di rimediare all’apocalisse umanitaria. L’Italia in questa riedizione dellaavrà un ruolo di rilievo fin dalle prime battute con la presenza deiin quella che potrebbe diventare la prossima operazione di peacekeeping. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Bruxelles, dove ha presoal Consiglio affari esteri, ha confermato l’intera. Iitaliani partiranno a giorni percipare con un ruolo di alto profilo allaEubam –n Union border assistance mission), in via di allestimento a, che a sud collega Gaza all’Egitto, uno dei punti più delicati dell’intero teatro bellico.