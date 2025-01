Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota RAV4 2026: ultime info, motori, caratteristiche

Sono spuntate in rete le immagini di come dovrebbe essere lagenerazione della, modello di punta del marchio giapponese, attesa a numeri importanti in tutto il mondo.le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ancora ufficiali presi dal filmato del canale Youtube di Alex Bine. Di seguito il link alla fonte:Lagenerazione dellaè attesa per il, con diverse anticipazioni riguardanti design,zzazioni etecniche. Recentemente, sono emerse immagini online che potrebbero rappresentare il nuovo modello, mostrando un frontale rinnovato con fari più affusolati e una griglia inedita, in linea con gli ultimi modellicome laC-HR e la Prius. Le linee complessive rimangono squadrate, conferendo al veicolo un aspetto robusto e moderno.