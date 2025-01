Thesocialpost.it - Niscemi, bimba di 9 anni perde la vita in un incidente stradale

Leggi su Thesocialpost.it

Un gravissimosi è verificato questa mattina, 28 gennaio, sulla strada provinciale 11 a, in provincia di Caltanissetta. Una Fiat Panda, con a bordo una donna di 36e i suoi tre figli, rispettivamente di 9, 5 e 4, è stata coinvolta in un sinistro autonomo. Purtroppo, la bambina più grande è deceduta alcune ore dopo essere stata trasportata in ospedale.La madre, che era alla guida del veicolo, è ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Anche i due fratellini della vittima hanno riportato ferite, ma le loro condizioni sembrano meno gravi.Dinamica dell’L’, avvenuto intorno alle 8, potrebbe essere stato causato dall’asfalto scivoloso a causa dell’umidità. La Fiat Panda, secondo una prima ricostruzione, sarebbe sbandata finendo contro un muro.