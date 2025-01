Nato Rutte con Frederiksen | investire in difesa anche estremo Nord

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 28 gen. (askanews) – Il Segretario generale dellaMarkha incontrato la premier di Danimarca Mette, presso la sede dellaa Bruxelles. Il tutto nell’ambito di un ampio giro europeo di colloqui della premier. “Abbiamo discusso di come stiamo lavorando insieme per migliorare la sicurezza nel Mar Baltico, supportare l’Ucraina edi più nellanell’” ha scrittosu X, aggiungendo che è stato “bello” incontrarla e postando una foto sorridente di entrambi. Da parte suaha dichiarato ai media danesi di non avere “alcuna ragione” di temere una minaccia militare contro Danimarca e Groenlandia, nonostante le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump sull’argomento. “Non ho motivo di credere che esista una minaccia militare contro la Groenlandia o la Danimarca”, ha dettoin una intervista a margine dell’incontro consecondo quanto riporta il Jyllands Posten, che tuttavia aggiunge cheha poi sottolineato quanto sia difficile il momento per il suo Paese: “Non ci siamo mai trovati in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo adesso.