Lettera43.it - Lufthansa dopo Ita Airways anche Air Europa: si punta a una quota di minoranza

Leggi su Lettera43.it

In Germania ne sono certi:non si è fermata all’acquisizione di Itae anzi stando a una nuova operazione. Stavolta la società tedesca sembra aver messo nel mirino una compagnia aerea spagnola, Air, la terza nella penisola ibericaIberia e Vueling. A riportarlo è stata l’agenzia Reuters, secondo cuistarebbendo ad acquisirne il 20 per cento. Unaminoritaria, quest’ultima, che permetterebbe al colosso tedesco di non dover chiedere l’approvazione dell’autorità garante della concorrenza dell’Unione europea. La trattativa è reale? I giornalisti dell’agenzia di stampa non hanno avuto repliche né dané da Air.Le rotte vero l’America Latina nel mirinoUn aereo di Itain volo (Getty images).Reuters haspiegato che Airsarebbe alla ricerca di un investitore esterno che possa immettere liquidità nelle casse della compagnia aerea e ripagare i prestiti e gli aiuti ricevuti dal governo durante la pandemia da Covid.