Lanazione.it - Lo storico locale "Di Qua D'Arno" rinasce

Pisa, 28 gennaio 2025 – “Il nostro obiettivo è mettere il nostro stile e la nostra passione in unche aveva già una solida identità”. Con queste parole, l’imprenditore Manuel Gentilini esprime tutto il suo entusiasmo per il nuovo progetto che lo vede, insieme al collega Andrea Cardelli, alla guida del“Di Qua D’”, situato a Pisa in LungAntonio Pacinotti n.35, inaugurato con il taglio del nastro alla presenza del presidente e direttore di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, dell'assessore al commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini e della referente sindacale Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi. “È la prima volta che lavoriamo insieme, anche se ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo mantenuto lo stile originale del, quello di un bistrot, ma lo abbiamo arricchito con la nostra visione.