Inter-news.it - LIVE – Sassuolo-Inter Women 0-1, GOOOOLL! L’ex Bugeja ferisce!

è la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le neroverdi allenate da Gian Loris Rossi. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di(MO).0-132? CI RIPROVA!ancora pericolosissima in area di rigore.al centro dell’area protegge il pallone deviato dalla difesa deldopo il cross di Pavan, lo controlla e calcia verso la porta. Risponde ancora presente Lonni.13? CHE CHANCE! Milinkovic si addentra in area di rigore e dalla sinistra calcia col destro verso la porta. Lonni le chiude lo specchio della porta e fa suo il pallone.3? GOOOOOLLLL! Dopo solo tre minuti azione strepitosa dell’conassoluta protagonista.