Le femcel e la visione romanticizzata del patriarcato

Un fenomeno sociale poco conosciuto ma spesso diffuso tra il genere femminile, che celebra la sofferenza non come una condizione da superare, ma come un linguaggio attraverso cui affermarsi, trasformando il malessere in una forma di autodeterminazione.Da “female” e “involuntary celibate”Si chiamano “famcel” (dalla crasi tra “female” e “involuntary celibate”) e sono le donne che propongono unadelle relazioni uomo-donna apparentemente ereditata da un manuale degli anni ’50, ma che punta a ribaltare le dinamiche di potere tra i sessi, smettendo di subire ilper imparare a usarlo a proprio vantaggio.La versione femminile dell’“incel”Le “” sono a tutti gli effetti la versione femminile degli “incel”, un termine utilizzato per indicare gli “uomini che odiano le donne perché loro non li amano”.