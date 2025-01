Cinemaserietv.it - Laurent Miralles, la causa di morte dell’ex compagno di Enzo Miccio: “Un dolore indescrivibile”

Leggi su Cinemaserietv.it

, exdi, è morto il 27 gennaio 2025 adi una leucemia improvvisa a soli 54 anni. La notizia è stata confermata in un post sul profilo del chirurgo estetico francese, che è stato legato aper sei anni, fino al 2023.Nel post, rivolto ai pazienti e follower di, c’è scritto:“È con il cuore spezzato e unche vi scrivo oggi per condividere la notizia che il Dott.ci ha lasciati ieri adi una leucemia improvvisa. Amava il suo lavoro e i suoi pazienti più di ogni altra cosa. Infatti, ci ha fatto sentire belli per anni, ma soprattutto ci ha ascoltati, ha infuso fiducia, ci sostenuti nei momenti difficili della vita, ci ha fatto ridere ed è stato presente per molti di noi per oltre 30 anni. Voi eravate la sua famiglia, e noi eravamo i suoi amici, oltre a coloro che hanno lavorato al suo fianco, perchéaveva il dono di essere non solo incredibilmente talentuoso, ma anche umile e attento agli altri.