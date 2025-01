Ilnapolista.it - L’arbitro Coote: «Per combattere lo stress assumevo droghe, ci ho messo tempo per accettare che fossi gay»

Davidlicenziato dalla Premier League dopo gli insulti a Klopp, ha ami suoi errori, secondo lui derivati da un coming out complicato; non accettava, infatti, la sua omosessualità, nascondendosi timoroso di poter essere in pericolo per il ruolo che ricopre. Oggi, a 42 anni, ha dichiarato apertamente le sue preoccupazioni.: «Perlo, ci hoperchegay»Nella sua prima intervista dopo il trambusto avuto intorno, rilasciata al Sun, ha spiegato:«Ho avuto problemi con la mia autostima, e questo riguarda la mia sessualità. Sono gay e ho faticato a sentirmi orgoglioso di esserlo per un lungo periodo di. Ho provato un profondo senso di vergogna durante la mia adolescenza in particolare. Non ho fatto coming out con i miei genitori fino all’età di 21 anni.