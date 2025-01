Zonawrestling.net - Jordynne Grace ha firmato per la WWE

Leggi su Zonawrestling.net

Era il segreto di Pulcinella, e ora arrivano anche le prime conferme. Secondo quanto riportato da Fightful Select, infatti,avrebbeun contratto pluriennale con la WWE. La notizia arriva a pochi giorni dall’ultimo match ufficiale con la TNA, compagnia in cui ha lottato negli ultimi anni, diventando il volto principale della divisione femminile.Debutto ufficiale nella Royal Rumble?Soprattutto, la notizia arriva a pochi giorni dalla Royal Rumble, PLE in cuiprobabilmente farà il suo debutto ufficiale da superstar WWE, dopo aver fatto la sua prima apparizione in WWE proprio un anno fa, nella Royal Rumble 2024, quando entrò col numero 5 indossando la cintura di Knockouts Champion. Da lì in poi per lei ci sono state diverse apparizioni in NXT, oltre ad alcune difese del titolo in TNA contro atlete provenienti dalla terza sigla di Stamford.