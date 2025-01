Ilgiorno.it - Il Parco Nord ha 50 anni, storia del “miracolo nato sui rifiuti”: tanto green e moderna cultura ecosostenibile

Sesto San Giov(Milano), 28 gennaio 3035 – IlMilano si prepara a festeggiare il mezzo secolo di vita. “Questo 2025 è un anno importantissimo per la nostra area protetta, per la cura di tutti questiche sono ben 50 – ha spiegato il presidente Marzio Marzorati in un videomessaggio –. Un compleanno davvero importante, che portiamo sulle nostre spalle con tanta leggerezza perché insieme a tantissime persone siamo riusciti a costruire questo spazio naturale che prima non esisteva”. IlMilano oggi si estende per quasi mille ettari tra i quartieri della periferiadi Milano, sulle ceneri – e iex industriali – di quella che fu la Breda. La sua ideazione risale alla fine degli’60, ma è solo nel 1975 che viene riconosciuto dalla Regione Lombardia comeregionale.