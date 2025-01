Ilrestodelcarlino.it - Il Cus Ancona vince a Corinaldo

Calcio a 5, l’Audax Senigallia perde in casa. Lo Jesi, superando il(sconfitto dal Cus) e piazzandosi al secondo posto. L’Atletico Chiaravallelo scontro al vertice ed è prima. In serie A2 l’Audax 1970 S. Angelo dura fino al 4-4. Poi, negli ultimi minuti, il 4-7 finale firmato Imolese. "Sul 4-4 eravamo in partita, poi c’è stato un errore in fase di impostazione – la disamina di Federico Olivi, due gol per lui -. Abbiamo pagato un po’ la lucidità di fare le scelte giuste in determinati momenti. Dopo il 4-5 abbiamo giocato con il quinto di movimento ed è lì che abbiamo subito il 4-6". Classifica: Roma 34, Russi 24, Lucrezia 22, Grosseto, Prato 21, Imolese 17, Grifoni 15, Rieti 13, Potenza Picena 10, Audax, Pontedera 7. In serie B, Jesi va are a casa dell’Etabeta Fano, diventando così la seconda forza del campionato.