Grande Fratello puntata del 27 gennaio | tutto quello è successo

(Adnkronos) – Ieri, lunedì 27, è andato in onda un nuovo appuntamento del. Ad aprire la ventiseiesimadel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la dinamica amorosa tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Con il ritorno in Casa di Helena Prestes, gli equilibri tra gli inquilini hanno subito un forte cambiamento. In particolare tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez, che nelle ultime settimane si erano avvicinati al punto da infastidire la modella brasiliana. Helena si è detta delusa dall’atteggiamento di Zeudi: “Dice che le piaccio io ma poi va da Javier, non è sincera. La lascio libera”, ha concluso la modella brasiliana, lasciando in sospeso il rapporto con Zeudi. Esattamente come riportato dalle anticipazioni, ieri sera tre nuovi concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella Casa.