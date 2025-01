Sport.quotidiano.net - Gli studenti impegnati nel circuito sulle Mura medicee. Campestre, i vincitori della "Pascoli»

Carolina Tombari e Riccardo Palumbo tra i Ragazzi, Lavinia Moscatelli e Samuel Andreani tra i Cadetti sono icorsascuola media "Giovanni". La manifestazione podisticascuola grossetana si è svolta. Il punto di accoglienza dei concorrenti, la partenza e l’arrivocorsa si sono tenuti sul bastione Garibaldi; il percorso è stato tracciato fino al bastione Molino a Vento; il numero dei partecipanti è stato di 109 alunni, suddivisi in quattro gare. Con l’aiuto dei ragazzi del Liceo sportivo, i docenti hanno preparato il percorso. Dopo l’accoglienza degli atleti da parte dei docenti, sono iniziate le corse delle varie categorie. Per le premiazioni è intervenuti anche l’assessora comunale all’Istruzione Angela Amante. Sono stati premiati i primi tre di ogni categoria; è stata premiata anche l’alunna Alicya Pozzi col Premio Fair Play, poiché ha preso per mano una compagna che era in difficoltà conducendola all’arrivo, dimostrando altruismo e generosità verso il prossimo.