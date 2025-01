Lanazione.it - Giornata della Memoria. Quelle pietre che danno un nome a chi è finito nell'abisso

Livorno, 28 gennaio 2025 - C'è undove non vorresti mai trovare nessuno. E invece sul fondo stanno nomi, storie, la barcavita affondata che reclama di tornare su, sotto la luce del sole. Led'inciampo fanno questo: riun, riconoscono l'importanza di esserci anche quando non si è più perché l'ci ha inghiottito davvero.a Livorno Laè un appuntamento nodalenostra vita civica, del nostro calendario comune, soprattutto in questo tempo in cui dall'salgono onde violente che travolgono innocenti. Su iniziativaComunità di Sant'Egidio eComunità Ebraica, in collaborazione con il Comune di Livorno, la Diocesi di Livorno e l’Istituto Istoreco, martedì 28 gennaio saranno installate a Livorno noved'inciampo.