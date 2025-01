Ilrestodelcarlino.it - Fugge dopo incidente a Rolo, conducente denunciato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 28 gennaio 2025 - E’ stato individuato il presuntopirata che non si era fermatounavvenuto giovedì scorso a, all’incrocio tra via Porto e la Provinciale 46. Gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana, grazie all’analisi del detriti rimasti sulla strada in seguito all’urto tra un’auto e una bicicletta, sono risaliti al tipo di veicolo. E’ stato eseguito un controllo meticoloso dei transiti su quella strada grazie alle telecamere e ai varchi lettura targhe posizionati poco lontano dal luogo dell’. Alla vista di una vettura con anabbagliante anteriore danneggiato ha messo gli agenti sulla giusta pista, risalando così a un uomo residente nel Modenese, nel distretto carpigiano, titolare della vettura, che al momento dell’sarebbe stata in uso a un’altra persona, abitante nella Bassa Reggiana.