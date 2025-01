Dayitalianews.com - Firenze allagata da una bomba d’acqua, si fermano anche i tram: strade allagate

è stata colpita da un violento temporale martedì 28 gennaio al mattino, con 39 millimetri di pioggia caduti in sole tre ore. In un intervallo di 15 minuti, la città ha ricevuto ben 14 millimetri, creando disagi al sistema fognario e alla viabilità. Alcunesono statee le linee T1 e T2 deisono state sospese. Si sono verificatistraripamenti sulla-Pisa-Livorno, tra lo svincolo di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione. La pioggia, accompagnata da grandine e vento, ha costretto il comune di Vaglia, in provincia, a chiudere alcune. Su X, la sindaca Sara Funaro ha esortato alla “prudenza negli spostamenti e alla guida”, assicurando che “la situazione è sotto controllo e sta migliorando”.chiuse a, sono state chiuse via delle Cascine e vicolo di San Marco Vecchio.