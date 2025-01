Biccy.it - Enzo Miccio, è morto lo storico compagno: “Dolore troppo forte”

Leggi su Biccy.it

Nel gennaio del 2022ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato di avere undi nome Laurent. I due sono stati insieme per diversi anni, ma la relazione è finita nel 2023: “La nostra era una bellissima storia d’amore. Siamo stati insieme sei anni, nonostante le distanze perché lui è di un altro paese, quindi molti aerei, molti viaggi però è stato molto bello. Una storia che conserverò nel cuore per sempre perchè credo che sia stata una delle storie più importanti della mia vita; però in questo momento non stiamo più insieme“.Ieri notte purha annunciato la scomparsa del suocon un post straziante su Instagram: “È impossibile, inimmaginabile, ilgrande,difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero.