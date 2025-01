Lettera43.it - Elodie, Rose Villain e Fedez: a Sanremo stavolta la polemica resta fuori

«Non sono state presentate canzoni sulla guerra, ma non è detto che non ne parleremo. Gli artisti hanno preferito raccontare affrontare rapporti personali o interpersonali, forse anche per sfuggire da ciò che di gravissimo succede intorno a noi». Chi si aspettava un Festival di2025 che parlasse di quel che vediamo nei tg o leggiamo sui giornali – quindi conflitti globali, cambiamenti climatici, immigrazione, sconvolgimenti politici con evidente virata a destra – resterà deluso. Carlo Conti, nel virgolettato che funge da incipit di questo articolo, lo dice chiaramente: così ha parlato alla conferenza stampa di pre-ascolto dei brani in gara. Non che il Festival sia mai stato il luogo preposto all’impegno civico: un tempo con il termine “canzonetta sanremese” si intendeva appunto qualcosa di effimero, leggero tanto quanto orecchiabile, da fischiettare in strada o sotto la doccia.