Lanazione.it - Decreto Piantedosi, Confesercenti e Confcommercio: “La sicurezza non è responsabilità dei commercianti”

Firenze, 28 gennaio 2025 – “Di fronte a questo scaricabarile non possiamo tacere”. Le associazioni di categoria alzano la voce contro il nuovodel ministero dell'Interno, che impone ai pubblici esercizi nuovi obblighi per la gestione dellaurbana nelle aree vicine ai locali.denunciano un ingiusto scarico disugli esercenti, chiamati a farsi carico di misure che, secondo loro, spetterebbero allo Stato e alle forze dell'ordine. Aldo Cursano, vicepresidente vicario nazionale di Fipe-e presidente diToscana, esprime tutta la sua contrarietà: "Attribuire ai pubblici eserciziproprie delle forze dell'ordine significa non solo scaricare il problema dellaurbana su chi già opera con difficoltà, ma anche generalizzare, senza considerare le specificità delle diverse attività".