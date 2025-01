.com - Companion, recensione: la relazione tossica tra Jack Quaid e Sophie Thatcher funziona a metà

La nostradi, fanta-thriller romantico di Drew Hancock consu intelligenza artificiale, relazioni tossiche e non solo: un po’ troppo dichiarato il simbolismo, ma il rammarico è che il film avrebbe potuto divertirsi di piùSefosse stato uno di quei giudizi tranchant dei professori liceali sarebbe stato il più classico “è intelligente ma non si applica“. O, se non proprio intelligente, è quantomeno furbo abbastanza da sembrarlo, visto che cavalca a pieno temi e argomenti della contemporaneità come la tossicità maschilista di alcune relazioni, la manipolazione emotiva, i pericoli dell’intelligenza artificiale e per ultimo anche la fluidità sessuale. Tutto affidato sulle spalle registiche non proprio enormi dell’esordiente Drew Hancock e, soprattutto, sui due protagonistii quali a conti fatti risultano tra le cose migliori di questo altrimenti poco memorabile fanta-thriller romantico.