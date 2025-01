Dayitalianews.com - Cade dal balcone dell’hotel durante la vacanza a Malta con il fidanzato: 18enne, viva per miracolo, è grave

Laè in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Le autorità locali stanno indagando sull’accaduto.Claudia Chessa,originaria di Arzachena (Sassari) è ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta dal quarto piano di un hotel didove si trovava incon il28enne. La caduta, per fortuna, sarebbe stata in parte attutita da un tendone, che ha evitato la tragedia.Soccorsa dal personale dell’albergo priva di sensi, laè stata trasportata all’ospedale Mater Dei di Msida, dove sembra dovrà essere sottoposta ad un intervento chirurgico alla schiena. “”, ha scritto la ragazza in un post su Instagram pubblicato dal letto d’ospedale. Le circostanze dell’accaduto non sono ancora state del tutto chiarite.I due fidanzati alloggiavano nella zona di Paceville, località nota per la movida notturna.