Buggiano vince 3-2 La Fenice si ferma

La Lavachiarapassa di misura a Capannori (3-2, parziali 21-25, 25-9, 20-25, 26-24, 15-12, alla Nottolini), il Pistoia Volley Laè costretto ad alzare bandiera bianca a Porcari (3-0, parziali 25-9, 25-20, 25-13). Il primo turno di ritorno del girone B del torneo di serie D femminile premia la compagine borghigiana allenata da Sassi, sesta in classifica con 25 punti, e condanna quella pistoiese diretta da Cappelli, scivolata in nona posizione a 16. Riposava in D maschile la Zona Mazzoni: sabato prossimo 1° febbraio giocherà la prima giornata di ritorno ospitando i Lupi Santa Croce alla palestra Anna Frank di Pistoia. Seconda vittoria consecutiva e secondo tie-break per le gialloblù valdinievoline, che al termine di un confronto infuocato hanno la meglio di una coriacea Nottolini.