Cultweb.it - Buchi neri chef? La NASA spiega come “cucinano” il loro cibo (per crescere)

Leggi su Cultweb.it

sono famosi per lacapacità di inghiottire qualsiasi cosa si avvicini troppo, ma uno studio recente dellarivela un aspetto sorprendente delcomportamento: ipossono creare ilstesso. O meglio, creano da soli il ciclo che li sostiene e li fa.Immaginate un enorme buco nero al centro di un ammasso di galassie. Questo buco nero lancia potenti getti di energia che interagiscono con il gas caldo circostante. Invece di riscaldare ulteriormente il gas, i getti lo raffreddano, facendolo condensare in filamenti di gas tiepido. La turbolenza gioca un ruolo importante in questo processo di raffreddamento. Una parte di questo gas tiepido viene attratta dalla forza di gravità del buco nero, ricadendo al suo interno e alimentandone la crescita. Questo, a sua volta, stimola il buco nero a rilasciare nuovi getti, riavviando il ciclo di raffreddamento e alimentazione.